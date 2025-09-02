「写真家夫婦上田家」としてYouTube活動も行う人気写真家の上田晃司氏が2日までにX（旧ツイッター）を更新。妻で写真家のコムロミホ氏との離婚を発表した。上田氏は「このたび『写真家夫婦上田家』を解散し、私たちは離婚いたしました」と報告。「長年、良きパートナーとして活動を続けてまいりましたが、小さなすれ違いが多くなり話し合いの結果、それぞれの道を歩むことを決めました」と経緯を説明し、「これまで応援してくださ