【Nintendo Switch 2：システムバージョン20.4.0】 9月2日 配信 任天堂は、ゲーム機「Nintendo Switch 2」のシステムバージョン20.4.0を9月2日に配信開始した。 今回配信されるバージョンでは、いくつかの問題の修正と、動作の安定性向上を行なったとしている。 □「システムバージョン20.4.0」更新内容のページ なお、Nintendo Switch 2の更新