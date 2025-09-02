自動運転レベル2のトラックを使用ホームセンター「コーナン」を運営するコーナン商事と、自動運転システムを手掛けるT2は2025年8月29日、コーナンで扱う商品を自動運転トラックで幹線輸送する実証を、関東〜関西の高速道路の一部区間で9月に始めると発表しました。【写真】これが「自動運転トラック」ですコーナン商事では、コーナンの商品を関西から関東まで長距離輸送するケースが多く、今後のトラックドライバー不足の可能