一般社団法人全国盗撮犯罪防止ネットワーク代表の平松直哉氏が、8月30日に都内で開催された第16回作田明賞授賞式で優秀賞を受賞した。 同賞は2010年に精神科医・犯罪学者として活躍した故・作田明氏によって創設。犯罪や非行の減少には予防・防止・矯正の取り組みが重要であり、人権を重視した民主的な社会の形成が必要であるとの考えから犯罪・非行の防止と、犯罪者・非行少年の矯正・更生に尽力する個人や団体に対し、そ