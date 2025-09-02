リバプールは1日、ニューカッスルのスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク(25)を獲得したと発表した。イギリス『BBC』によると、移籍金は同国史上最高額の1億2500万ポンド(約250億円)とみられ、条件次第では総額1億3000万ポンド(約260億円)に達する可能性もあるという。契約期間は6シーズンとなる。背番号9に決まったイサクはクラブ公式サイトを通じ、「これは自分のキャリアの次のステップ。与えられたチャンスにとても満