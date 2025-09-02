【Fender Japan BOXER ST551 改造】（茨城県Knj52歳）初めての投稿です。いつも楽しく拝読してます。兄の影響でギターに興味を持ち、自宅にあった「壊れてピックアップの付いてないエレキ」での練習に限界を感じた中2の頃。兄が、出入りをしている駅前の楽器屋から電話をかけてきて、店先に現品限り特価29,800円で良さげなエレキギターが売り出されてるとの情報。メーカーの特徴や仕様などの知識も無いまま、ただ「安いから」