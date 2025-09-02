ファミリーレストラン「ココス」は16日より、「2025秋冬グランドメニュー」を導入する。【写真】ボリュームたっぷり！『ビーフハンバーグステーキ ダブル』「2025秋冬グランドメニュー」では、季節の食材を使ったメニューや、フルーツでさっぱりと食べられる新サラダをはじめ、人気メニューのサイズやロングセラー商品“ココッシュ”のバリエーション拡充を通じ、より一層“ココロはずむココス”を感じられる食事体験を提供す