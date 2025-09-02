記者団の取材に応じる小島英雄氏＝2日午前、岐阜県岐南町任期満了に伴う岐阜県岐南町議選（定数10）が2日告示され、職員の尻を触るなど99件のセクハラ行為を認定されて昨年3月に辞職した前町長の小島英雄氏（75）が立候補を届け出た。小島氏を含め10人以上が届け出たため、選挙戦となる。投開票日は7日。小島氏は記者団の取材に、支持者からの要請を受け、出馬を決断したと説明。「町の発展のため、住民のために頑張る」と述べ