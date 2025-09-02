主要国で超長期債ゾーンの利回りが上昇基調にある。債務残高が増加傾向にあることが背景。ドイツはロシアを敵国と定めて軍事費を拡大する傾向にあるほか、その他の主要国も増発に頼った経済政策を続ける構えで、市場参加者が国債から離れる動きが顕著となっている。日本の３０年債利回りは３．２％超の過去最高水準で推移しており、淡々と売られている。流行りのステーブルコインが国債を支えるとの見方はあるが、ス