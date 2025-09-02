厳しい残暑が続きそうな9月。ひんやりドリンクに癒されたいですよね。バニラスイーツ専門店「Hugh Morgan（ヒューモルガン）」には、ブランド初の「バニラシェイク」が登場。9月3日（水）からスタートする、東京・日本橋三越本店のポップアップストアでお披露目されますよ。リッチなバニラスイーツ専門店「Hugh Morgan」「Hugh Morgan」は、バニラの更なる可能性を追求するバニラスイーツ専門店です。“Elegance、Classic、Dawn”