東京時間10:21現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝16648.00（+29.00+0.17%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3553.80（+37.70+1.07%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は前日休場の中で上昇傾向、４月以来の高値圏東京金は最高値を更新