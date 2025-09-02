【台北＝園田将嗣】米国と関税交渉を進める台湾の消費者の間で、輸入車に対する関税が引き下げられるとの臆測が広がり、輸入車の購入を控える動きが広がっている。買い控えの対象は米国車に限らず、ドイツ車など他国車にも波及しており、台湾当局によると、今年上半期の自動車の輸入額は３３億４６００万ドル（約４９００億円）で、前年同期比で２２・２％減少した。台湾メディアによると、北部・新北市の台北港には、陸揚げさ