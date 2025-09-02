１日、アフガニスタン東部クナル州ヌルガル地区で撮影した地震により損壊した家屋。 （クナル州＝新華社配信）【新華社アフガニスタン・クナル州9月2日】アフガニスタン暫定政権は1日、同国東部で8月31日に起きたマグニチュード（M）6.0の地震で812人が死亡、2817人が負傷したと発表した。１日、アフガニスタン東部クナル州ヌルガル地区で撮影した地震により損壊した家屋。（クナル州＝新華社配信）２日、アフガニスタン東