²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿Ãæ¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï?°ÜÀÒ¼ºÇÔ?¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î£²Éô¹ß³Ê¤Ë¤è¤êº£²Æ¤ÎÂàÃÄ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ï°ÜÀÒ¤òµñÈÝ¡£¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤òÍýÍ³¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ê¤É?ÂÐÎ©?¤¬Â³¤­¡¢ÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ë¥³£±Éô¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤«¤é°ÜÀÒ¶â£±£µ£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£²£µ²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹â³Û