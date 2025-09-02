嵐の櫻井翔（43）と相葉雅紀（42）が2日、都内で「セブン―イレブン・ジャパン」新広告コミュニケーション発表会に出席した。あす3日から放送される新CMにそろって出演。撮影の合間にはたくさん会話をしたという。櫻井は「きょう来るときに思い出したのは、パスポートの更新をほぼ同時期にしていたのが発覚した」と思いがけずシンクロしていた行動を明かした。2人は1982年生まれで、櫻井は「そういうことも関係あるかもしれな