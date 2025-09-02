ゼンショーホールディングスは小動き。同社は１日、すき家の８月度月次推移（速報値）を発表した。既存店売上高は前年同月比３．９％増と、前月（１．１％増）に続きプラスを維持した。客数が同４．２％減となったものの、客単価の上昇でカバーした格好だ。客数は異物混入問題が表面化した３月以降マイナスが続いている。全店売上高は同５．２％増だった。 出所：MINKABU PRESS