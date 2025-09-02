エス・サイエンスが４連騰している。１日の取引終了後、暗号資産（ビットコイン）の取得枠を上限５億円から、今後１年間の保有計画額として９６億円に拡大すると発表しており、これを好感した買いが流入している。香港に拠点を置く投資ファンドのロング・コリドー・アセット・マネジメント社を財務パートナーとして迎えたことで、安定的な資金調達力が担保され、当初設定していた上限額を超えても実行可能性が