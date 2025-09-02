「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１０時現在で、プレミアアンチエイジングが「買い予想数上昇」で３位となっている。 ２日の東京市場で、Ｐアンチエイは底堅い値動き。同社は１１日に２５年７月期通期の連結決算発表を予定しており、期待感が買い予想数上昇につながっているようだ。 なお、６月１２日に通期予想を修正。アンチエイジング事業を取り巻く環境が厳しいことから売上