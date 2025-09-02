フィットイージーが続伸している。同社は１日の取引終了後、８月度の主要ＫＰＩ（重要業績評価指標）を開示した。既存店の会員数は前年同月比１３．１％増の１５万３０００人と、２ケタ増を継続しており、評価されたようだ。全店ベースでは同５１．７％増の２０万５０００人となった。店舗数は前月比で２店舗増加の２２０店舗。９月は下旬に４店舗のプレオープンを予定している。 出所：MINKABU PRES