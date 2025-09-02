ａｂｃは前日のストップ高に続き、この日もストップ高の５２２円に買われている。１日は会社側が８月２９日に発表した暗号資産市場における新サービス「Ｖｉｘサービス」の提供開始を好感する形で買われたが、この日は、１日の取引終了後に発表した上場株式のトレーディングによる営業外収益の計上を好感する形で買いが入っている。２６年８月期第１四半期に売買目的有価証券運用益２２００万円を営業外収益と