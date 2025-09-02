日本ヒュームが続急騰、一時１１．７％高の３７７０円まで駆け上がる場面があった。８月７日につけた上場来高値３４８０円を大幅に更新する強さをみせている。ヒューム管やコンクリートパイルなどコンクリート２次製品を手掛けており、国土強靱化や電線地中化の関連最右翼としてマーケットで存在感を示す。２０２６年度の政府予算の概算要求は過去最大の１２２兆円台となったことが伝えられている