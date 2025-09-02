嵐・櫻井翔、相葉雅紀が２日、都内で「セブン―イレブン・ジャパン」新広告コミュニケーション発表会に出席した。櫻井と相葉は、３日から放映される同ブランドの新ＣＭで共演。ふたりは地球に降り立った宇宙人役を演じ、女優・天海祐希演じるオーナーに誘われ、店舗でバイトを始めるというストーリーとなっている。櫻井は「昨晩は（『ｎｅｗｓｚｅｒｏ』）生放送の後にセブン―イレブンに寄って、晩酌のお供を買って気持ち