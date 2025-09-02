歯列矯正をお考えの方のなかで、インビザラインの部分矯正に興味を持っている方はいるのではないでしょうか。部分矯正は全体矯正と比較して費用や期間を抑えられるメリットがある一方で、いくつかの注意すべき点も存在します。 インビザラインの部分矯正は気になる部分だけを効率的に改善できる治療法です。ただし、治療できる範囲が限られていることや、噛み合わせの調整が難しい場合があります。 本記事では、インビザラインの