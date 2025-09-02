◆練習試合巨人３軍―ソフトバンク３軍（２日・Ｇ球場）巨人は２日、練習試合・ソフトバンク３軍戦のスタメンを発表した。育成ドラフト５位・西川歩投手が先発登板。坂本勇人捕手とバッテリーを組む。４連戦の初戦となった１日の同戦（Ｇ球場）は３―１で巨人が勝利した。両チームのスタメンは以下の通り【巨人】１番・遊撃宇都宮２番・二塁田上３番・三塁平山４番・一塁竹下５番・左翼ティマ６番・中堅相沢