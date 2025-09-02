サムスン電子が4−6月期に日本のスマートフォン市場でシェア3位を奪還した。市場調査会社カウンターポイントリサーチによると、サムスン電子の4−6月期の日本市場出荷量基準シェアは10％だ。前年同期比で出荷量を60％ほど増やして3位を取り戻した。サムスン電子は昨年4−6月期の7％から10％とシェア2桁台に再進入し3位奪還に成功した。こうした成績は今年初めに発売した「ギャラクシーS25」シリーズの好調のためとみられる。ギャラ