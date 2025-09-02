【その他の画像・動画等を元記事で観る】 福山雅治デビュー35周年の節目に開催される7年ぶりのドームライブ『NISSAY PRESENTS FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL 』が、8月30日京セラドーム大阪で開幕。35周年のスペシャル企画も実施される。 ■新曲「幻界」をライブで初披露 主演映画『ブラック・ショーマン』に提供したインストゥルメンタル・テーマソングの「幻界」