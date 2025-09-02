北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が乗った専用列車が2日未明に朝中の国境を越えて中国側に入ったと、北朝鮮労働党機関紙の労働新聞が報じた。同紙はこの日、金委員長が中国の習近平国家主席の招待で「中国人民抗日戦争および反ファッショ戦争勝利（戦勝節） 80周年記念行事に出席するため1日、専用列車で平壌（ピョンヤン）を出発した」とし「2日未明に国境を通過した」と伝えた。同紙は「党と政府の主要幹部が同行し