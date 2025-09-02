14日に名古屋市のIGアリーナで決戦ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と対戦するWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が1日、自身のインスタグラムを更新。鍛え抜かれた上半身を披露し、ファンから賛辞が相次いだ。両者は14日に、名古屋市のIGアリーナで激突する。1日、横浜市内のジムで軽快に汗を流したアフマダリエフ。公開練習では半袖Tシャツを着ていたが、