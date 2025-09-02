三木製作所は、握り方でしなりが変化し、演奏中に“硬さ”を調整できるチタン製ギターピック「EMOTION PICK(エモーションピック)」の先行予約販売を、クラウドファンディングサイト「GREENFUNDING」にて実施中です。 三木製作所「EMOTION PICK(エモーションピック)」 種類：2種類のグリップデザイン × 2種類の先端形状・グリップ形状：PLIAN(プレーン)／LEO(レオ)・先端形状：スタンダード／シャープ内容