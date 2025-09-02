「防災の日」の1日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で「コアフレックスPresents防災の日！特別公演」が行われた。川畑泰史（57）すっちー（53）酒井藍（38）内場勝則（65）未知やすえ（62）島田珠代（55）西川忠志（57）、NGK初登場の青木マッチョ（30）らが出演した。のどかな田舎町を舞台に、防災計画をめぐって対立する内場VS未知のバトルと、なんとか仲直りさせようとする川畑らの爆笑コメディー。「名古屋出身なので吉本新