▲ （左から）石井美保氏、若槻千夏タレントの若槻千夏（41）は9月1日、神奈川県内で行われた資生堂のスキンケアブランド「エリクシール」の新商品発売記念トークセッションに、美容家の石井美保氏（49）とともに登壇した。若槻は普段から同ブランドを愛用していると明かし、年齢による肌の変化について「40代になって本当に急に来たんですよ。ガクッと。笑って戻っていたシワが、次の日も残るようになって」と語った。テレビ画面