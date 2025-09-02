嵐の櫻井翔、相葉雅紀、俳優の天海祐希がセブン‐イレブンの新広告コミュニケーションに起用され、新ビジュアルがきょう2日、解禁となった。【メイキング写真】真剣に話す櫻井翔を笑顔で見つめる相葉雅紀同社は新たなコンセプトとして、新広告コミュニケーション「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」を掲げ、新ビジュアルに3人を起用した。同社は3人の起用について。「櫻井翔さん、相葉雅紀さんは国民的な人気を誇りなが