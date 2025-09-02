5人組グループ・嵐の櫻井翔と相葉雅紀が2日、都内で行われた『セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会』に新イメージキャラクターとして登壇した。【写真】和やかな雰囲気！笑顔を見せる相葉雅紀＆櫻井翔新テレビCMでは櫻井、相葉が宇宙人役、俳優の天海祐希がセブン-イレブンのオーナー役としてコミカルな内容を展開している。冒頭から、櫻井は「昨晩も生放送のあと、セブン-イレブンに立ち寄って、晩酌