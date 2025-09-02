古式捕鯨発祥の地・和歌山県太地町で１日、イルカなど小型鯨類の追い込み漁が解禁された＝写真＝。午前５時１５分頃、太地いさな組合の漁船９隻が出港。約３時間後に沖合約９キロでハナゴンドウの群れを見つけ、同１０時頃、畠尻湾に１０頭を追い込み、捕獲した。いずれも体長は約２．７メートルだった。土山正樹組合長（５４）は「漁初日に捕獲できたのは久しぶりで、幸先良いスタートになった。沖合には他の種類も含めて約