テレビ神奈川「猫のひたいほどワイド」にレギュラー出演するなど活躍を広げているタレントで昆虫学者の牧田習（28）。「国民的美少女コンテスト」で知られる大手芸能事務所オスカープロモーションに所属するイケメンの一方で、北大理学部数学科を卒業し、東大大学院農学生命科学研究科の博士課程を修了した正真正銘の「昆虫博士」だ。その不思議な経歴を、本人に尋ねた。 【写真】さすが「昆虫学者」大きな網