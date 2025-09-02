消防によりますと2日午前9時半前、千葉県白井市にあるヤード内で、「建物から灰色の煙が出ている」と119番通報がありました。現在、消防車など8台が出動して消火にあたっています。ケガ人や逃げ遅れた人はいないということです。警察や消防が詳しい状況を調べています。