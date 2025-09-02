「パドレス−オリオールズ」（１日、サンディエゴ）パドレスの３番手、ジェーソン・アダム投手が足を痛め、カートでグラウンド外に搬送されるアクシデントがあった。３−３の七回１死一塁、オリオールズ・ヘンダーソンのピッチャー返しの打球に反応しようとした際に痛めたとみられ、そのまま背中をつくように転倒。コーチやトレーナーらが駆けつけたが、しばらく立ち上がれず、その後、マウンド横に駆けつけたカートに乗って