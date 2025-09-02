2026年にアメリカ・メキシコ・カナダの共催で行われるW杯。世界最速で予選を突破した日本代表は、今月にアメリカへ遠征し、アメリカ、メキシコとの大事な親善試合を戦う。そうしたなか、日本サッカー協会は、1日にDF安藤智哉（アビスパ福岡）が怪我のために不参加になったと発表した。26歳の安藤は、身長191cmの体躯を誇るディフェンダー。同じアビスパ育ちの冨安健洋と顔が似ているとも話題になった選手だ。安藤は、今年7月の東ア