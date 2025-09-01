とちぎテレビ リクルートが運営する旅行サイト「じゃらんｎｅｔ」は１日、去年１年間に多くのユーザーから支持を受けた関東地方の遊び体験施設を表彰する「じゃらん遊び・体験ランキング」を発表しました。 アウトドア部門の１位は群馬県の「安中市観光機構」で、栃木県からは「那須どうぶつ王国」が２位になったほか、「那須の森空中アスレチック『ＮＯＺＡＲＵ』」が４位に入りました。