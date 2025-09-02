暴徒化したデモ隊に催涙ガスで対抗する警察。インドネシア・ジャカルタで起きている反政府デモは、8月28日、警察車両にも火が付けられる事態になった。一部の市民は暴徒化し、財務相や議員の自宅が襲撃された。議員への高額な住宅手当に抗議国民の怒りの背景にあるのは、国会議員に支給される高額な住宅手当だ。地元メディアによると、その額は日本円で月額約45万円で、インドネシアの最低賃金の約10倍に相当する。この政治家の優