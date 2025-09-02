今年３月、京都市で両親を刃物で切りつけた殺人未遂の疑いなどで逮捕された５０歳の男性が、不起訴処分となりました。５０歳の男性は今年３月、京都市伏見区の路上で７０代の両親を刃物で切り付けた殺人未遂の疑いで逮捕され、その後、現場近くに乗り捨てた父親名義の車に油のようなものをまいて火をつけた放火の疑いで再逮捕されていました。大阪地検は男性について５月から約３か月にわたって責任能力などを調べるため鑑定