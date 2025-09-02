ボーイズグループBTSがSpotifyで再生回数15億回の楽曲を追加した。【写真】Vと大谷、日韓スーパースターがハグ去る2021年9月にリリースされたBTSとバンドのコールドプレイのコラボ曲『My Universe』が、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyで累積再生回数15億回（8月31日基準）を突破した。同曲はデジタルシングル『Dynamite』に続き、BTSのグループ曲通算2作目の再生回数15億回を突破した楽曲となった。（写真＝