ケイシイシイは、新千歳空港に「ルタオ新千歳空港ポップアップストア」を9月2日にオープンする。店舗限定商品「エレナッツ」のほか、空港内で焼き上げるフロマージュデニッシュやパルフェを提供し、イートインスペースを設ける。場所は国際線ターミナルビル連絡施設3階。出店期間は9月2日から2026年6月末まで、営業時間は午前10時から午後6時まで。9月1日は、新カテゴリー「＆LeTAO」を発売。ドゥーブルフロマージュやショコラドゥ