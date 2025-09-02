米オレゴン州上空に現れたオーロラ＝２０２４年５月/Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images/FILE（ＣＮＮ）太陽で発生した強い磁気嵐の影響で、米国や英国など北半球の広い範囲でオーロラが観測できるかもしれない。磁気嵐は米国時間の１日夕刻にかけて地球に到達する見通しで、米海洋大気局（ＮＯＡＡ）宇宙天気予報センターによると、米国では北部の州だけでなく、中西部の州でもオーロラが観測できる可能性がある。磁気嵐の規模は