宮崎夏次系『カッパのカーティと祟りどもの愛』（マガジンハウス）おととしの夏、岩手を訪れた。遠野市立博物館の企画展が目当てで、以前から憧れていた遠野の地を踏むことができた。有名な常堅寺（じょうけんじ）のカッパ淵にも行ってみたのだけれど、カッパがすいすい泳ぐにはだいぶ浅くささやかな小川だった。きゅうりでカッパ釣り体験……はしなかった。釣れなかった時、きゅうりをどうすればいいのか？水に浸けてしまっ