この世にないはずの物を、まことしやかに出現させるクラフト・エヴィング商會。ないはずの物なのに、どこか懐かしくて美しく、おしゃれでくすりと笑えて、気持ちが揺れる。『ないもの、あります』は、様々なロマンあふれる物を産み出す奇才、クラフト・エヴィング商會の原点ともいえる一冊だろう。この本に登場する物は、「堪忍袋の緒」「舌鼓」「左うちわ」「針千本」など、比喩として慣用的に使われてきた言葉の数々である。