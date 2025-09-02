５４歳の有名俳優が２３キロの減量で激変したビフォーアフターを披露し、注目を集めている。２日までにインスタグラムで「仕上り体重７５Ｋｇ体脂肪率８％」と減量後の姿をアップしたのは、俳優の平山祐介。「２枚目は去年の私９８Ｋｇ（各々、作品のため）」と減量前のぽっちゃりとした写真も掲載し、「トレーナーの皆さま大変お世話になりました！」とつづった。「＃減量＃増量＃体作り＃２０２４ｖｓ２０