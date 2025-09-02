サッカー日本代表は米国遠征（７日・メキシコ戦、１０日・米国戦、いずれも日本時間）の初日となった１日、カリフォルニア州オークランド近郊でトレーニングを開始した。練習前には地元の日本人学校に通う子供たちと交流し、来年米国でも行われる北中米Ｗ杯に向けて激励を受けた。この日はＦＷ前田大然と追加招集のＤＦ菅原由勢がチーム合流前で不在。ＭＦ三笘薫はコンディション調整のため、グラウンドでのトレーニングは行わ