世界的に活躍するダンサーであり、コレオグラファーのRIEHATAがプロデュースする新カラコンブランド『OH』が9月1日にデビュー。ブランドローンチでは、RIEHATA本人がディレクションを担当したビジュアルやムービーが公開され、彼女のこだわりが詰まった4種類のカラコンが登場しました。瞳から表現力を放つカラコンで、自分らしさを楽しんでみませんか？ RIEHATAプロデュース『OH