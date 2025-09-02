ドイツ2部マクデブルクは1日、フランス1部オセールから元日本代表FWオナイウ阿道（29）を獲得したと発表した。オナイウは横浜からトゥールーズ（フランス）を経て、23年夏からオセールでプレー。昨季はリーグ31試合で4ゴール1アシストを記録した。新天地となったマクデブルクの公式サイトで、「自身の経験と攻撃力でクラブを助けることができると確信している」と意気込みを示した。マルクス・フィードラー監督は「攻撃で柔